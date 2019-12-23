Совфед одобрил закон о досрочном погашении ипотеки погибшего военного

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, который предусматривает досрочное полное погашение Минобороны РФ задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего.

"Федеральным законом предусматривается, что уполномоченный федеральный орган в целях досрочного исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита погибшего военнослужащего - участника накопительно-ипотечной системы единовременно начисляет на его именной накопительный счет денежные средства в размере его задолженности по ипотечному кредиту с учетом суммы процентов, начисленных в соответствии с договором ипотечного кредита", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Согласно действующему законодательству, военное ведомство продолжает погашение ипотеки из средств федерального бюджета до полного исполнения обязательств по займу. Как утверждают разработчики документа, объем выплат при этом превышает в два-три раза сумму задолженности по кредиту на дату принятия обязательств по погашению кредита.

Также закон включает в круг лиц, имеющих право стать участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего, его родителей или усыновителей.

Данный подход, как говорится в пояснительной записке, "позволяет повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением членов семьи погибшего военнослужащего и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства и переоформлением кредитного договора (договора займа) на наследников".