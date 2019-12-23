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Матвиенко заявила, что Совет Федерации выполнил все планы на 2019 год

Спикер Совфеда отметила, что сенаторы внесли в Госдуму 140 законопроектов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации выполнил в уходящем году все намеченные планы, в том числе касающиеся реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом заявила в понедельник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии.

"Завершается осенняя сессия, а вместе с ней и 2019 год. Я думаю, что он прежде всего запомнится нам системной работой по выполнению масштабных задач, поставленных президентом России в майском указе. Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был, конечно, план реализации послания Федеральному собранию", - сказала Матвиенко.

По ее словам, сенаторы (в том числе совместно с депутатами) внесли в Госдуму 140 законопроектов, 71 из них (в том числе ранее внесенных) уже стал законами.

"Конкретные аспекты реализации национальных проектов обсуждались в формате правительственных часов, открытых диалогов с министрами, в ходе парламентских слушаний. Продуктивно работали наши экспертно-консультативные органы", - отметила спикер Совфеда.

Она также подчеркнула, что большая работа проделана по сопровождению национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование". В частности, вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения в этом году дважды рассматривались на заседаниях Совета по региональному здравоохранению при СФ, приняты значимые рекомендации по вопросам целевого обучения. "Теперь, коллеги, надо держать под особым контролем их последовательную реализацию", - сказала Матвиенко.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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