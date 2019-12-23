Грызлов: обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоится до конца 2019 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции в понедельник согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил журналистам полномочный представитель России Борис Грызлов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции, - сказал он. - Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом". "Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты", - подчеркнул он.

"Представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников - России и ОБСЕ - удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - подтвердил Грызлов.

Полпред РФ напомнил, что тот вопрос обсуждался на встрече в Минске 18 декабря, но тогда достичь соглашения не удалось. "Киевская сторона [тогда] не смогла дать гарантии освобождения удерживаемых лиц, - указал он. - Посредники в лице России и ОБСЕ решили предоставить сторонам конфликта еще одну возможность договориться, чтобы обмен мог состояться в ближайшее время"

"Было важно, чтобы представители Киева и Донбасса еще раз попробовали достичь соглашения", - подчеркнул Грызлов.

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