Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.

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"Мы же им [украинской стороне] всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - сказал председатель правительства РФ журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что РФ остается для Украины "крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером". По оценке Медведева, остающиеся объемы сотрудничества двух стран значимы и для РФ, и для Украины. Киев начал вводить санкции в отношении Москвы весной 2014 года в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Основанием для них стал подписанный 10 сентября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко закон "О санкциях". Россия предприняла ответные действия. С тех пор взаимные ограничительные меры несколько раз расширялись.

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