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Ответные санкции РФ
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Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Инициатива в этом вопросе должна исходить от Киева, считает российский премьер
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.

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"Мы же им [украинской стороне] всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - сказал председатель правительства РФ журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что РФ остается для Украины "крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером". По оценке Медведева, остающиеся объемы сотрудничества двух стран значимы и для РФ, и для Украины.

Киев начал вводить санкции в отношении Москвы весной 2014 года в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Основанием для них стал подписанный 10 сентября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко закон "О санкциях". Россия предприняла ответные действия. С тех пор взаимные ограничительные меры несколько раз расширялись.

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При этом Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой в будущем, но пока этого не планируется. "Не намечается [контактов] между руководителями правительств РФ и Украины", - сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что "сейчас контакты прерваны", премьер-министры не созваниваются и не переписываются. При этом он отметил, что отдельные представители правительства РФ, например, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак, общаются со своими украинскими коллегами.

"Я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев о возможности возобновления контактов на уровне премьер-министров двух стран.

О тарифе на транзит газа

Согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа Медведев назвал "очень гуманным".

"Это очень гуманный тариф, и все и попытки его взвинтить мало чем закончились, скажем, практически ничем не закончились", - сказал он. "Если бы они нам сделали [большой] тариф, мы бы с ними не договорились, однозначно", - добавил Медведев.

"Мы урегулируем до 29 декабря все взаимные претензии, и к этому времени должно быть подготовлено межоператорское соглашение между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом" по транспортировке газа через Украину", - сказал ранее в понедельник вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у Медведева. Он обратил внимание, что это документ технического характера, который предполагает определение точек подключения к ГТС.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичОтветные санкции РФ
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