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Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока - 2"

Стало еще более очевидным, что рестрикции Вашингтона - это экономические войны, отметила спикер Совфеда
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Введение США санкций против проекта "Северный поток - 2" является апофеозом абсурда и проявлением экономической войны. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"То, что произошло, - это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далекой Европе", - сказала спикер верхней палаты парламента РФ, напомнив, что санкции прописаны в оборонном бюджете США. "Теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран - членов НАТО", - констатировала она. "Конечно, все и так было понятно, но сейчас стало еще более очевидным, что сегодня санкции, которые вводятся США, - это экономические войны. Они направлены на создание конкурентных преимуществ для США", - добавила Матвиенко.

"Что касается "Северного потока - 2", то, уверяю вас, этот проект будет обязательно завершен", - подтвердила политик. Она напомнила, что "это проект, который обеспечивает энергостабильность для Европы, является альтернативным способом доставки углеводородов", причем европейцы это понимают. "Безусловно, он будет введен в эксплуатацию, но осадочек-то останется, - предупредила Матвиенко. - Осадочек в том смысле, что теперь европейские государства уже не могут так бездумно доверять своему партнеру, США, во взаимоотношениях, и не только в этой сфере".

Председатель Совфеда заверила, что у России "достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями". "Что касается ответных мер, то над этим работают соответствующие министерства и ведомства, думаю, не только в России. Об этом уже задумался Евросоюз и европейские государства", - заключила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссия
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