Матвиенко указала на предпосылки для улучшения российско-украинских отношений

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко видит предпосылки для серьезного улучшения российско-украинских отношений, однако без решительных шагов властей Украины против националистических сил прорыва в них не получится.

"Предпосылки [для серьезного улучшения российской-украинских отношений], безусловно, есть. Произошел целый ряд позитивных изменений", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

"Если они [власти Украины] осознают опасность всего того, что произошло в 2014 году, результаты государственного переворота, мощнейшее влияние националистических сил на ситуацию в Украине, и [если] не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуация в Украине не приходится. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях не получится", - добавила она.

По ее словам, проблема заключается в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский "при декларированном его желании незамедлительно прекратить войну, остановить ее и добиться мира на Украине", зависит от ситуации, которая с 2014 года формировалась в этой стране. В частности, принятие решения сдерживается действиями националистических группировок и тех, кто их поддерживает, попытками насадить русофобские настроения.

"Без принципиального решения, с принятием которого он [Зеленский] должен определиться, - осудить националистические силы, остановить давление этих боевых национальных отрядов, не очистить страну. Это будет и впредь оказывать сильнейшее давление на власть и на принятие решений, которые ждет украинское общество", - подчеркнула спикер СФ.

Матвиенко отметила, что из Киева ежедневно поступают противоречивые сигналы. "Мы так и не понимаем все-таки, чего хочет киевская власть, на что она решится. Важно, чтобы была определенность по ключевым вопросам, пока такой определенности нет. Пока мы каждый день получаем от властей Украины разные сигналы, разные точки зрения вместо решимости выполнять взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Межпарламентский диалог в "нормандском формате"

Матвиенко считает, что в межпарламентском диалоге в "нормандском формате" должны участвовать разные политические силы.