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Матвиенко заявила, что чиновников за хамство нужно "гнать в шею"

Спикер Совфеда подчеркнула, что "надо подбирать достойных людей на государеву службу"
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что государственных служащих, допустивших оскорбление граждан, нужно увольнять, но вводить какие-то дополнительные нормы в законы об ответственности за это не надо, так как действующих мер достаточно.

"Я не считаю необходимым принимать какие-то дополнительные нормы. У нас есть статьи соответствующие за оскорбления, за унижения, их надо применять, если в этом есть необходимость, но главное - надо подбирать достойных людей на государеву службу", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Спикер отметила, что чиновник - "наемный государственный служащий, которого нанимают граждане, налогоплательщики для того, чтобы он выполнял ту работу, которая ему поручена, оказывал услуги населению в той ли иной сфере". "Поэтому вообще не сочетается - государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Гнать в шею", - подчеркнула она.

Матвиенко при этом добавила, что оскорбления госслужащими граждан или гражданами госслужащих недопустимы в принципе, "это вопрос внутренней культуры". "Если она есть - она есть. Если ее нет - никаким законом ее не привьешь. Это вопрос этики, вопрос морали и так далее, это вопрос подбора кадров - кого мы подбираем для работы в органах государственной власти", - заключила спикер Совфеда.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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