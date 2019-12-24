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Матвиенко: серьезных изменений в нормы Конституции о местной власти вносить не нужно

При этом спикер Совфеда отметила, что работать есть над чем

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации считает, что Конституция РФ не требует кардинальных изменений, которые бы касались муниципального уровня власти.

"Работать есть над чем, но ни в Конституцию, ни в законодательство каких-то кардинальных, серьезных изменений, я считаю, вносить не надо. Давайте разберемся, как действующие законы работают, как это все поставить в нормальное состояние на практике", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ, отвечая на вопрос, обсуждаются ли законодательные изменения относительно организации местного самоуправления.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно обращал внимание на разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления. По его словам, это системная проблема, причем такое разделение заложено еще в Конституции РФ, и муниципальная власть, в отличие от региональной и федеральной, не считается государственным уровнем. При этом президент РФ подчеркивал, что изменения в этой сфере следует производить, "не нарушая обязательств международного характера" в том, что муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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