Совет Федерации оперативно примет план реализации послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации оперативно примет план реализации ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января 2020 года, сообщила во вторник спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе итоговой пресс-конференции.

"Конечно, члены Совфеда в полном составе примут участие в послании. Мы оперативно после этого будем принимать план по реализации послания президента, который дополнит план первоочередных законодательных инициатив", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что предыдущее послание президента Совет Федерации выполнил практически в полном объеме, кроме трех пунктов, которые "пролонгированы в силу того, что требуют более длительного времени".

"Мы всегда ждем от послания президента Федеральному собранию акцентированной оценки ситуации, где мы находимся, такой же четкой, внятной постановки задач по приоритетам страны на год", - сказала спикер.