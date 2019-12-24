Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - отмечается в сообщении.

Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева "Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене". "Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в телеграмме.

"Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимися между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - отметил российский лидер.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнилось 58 лет.