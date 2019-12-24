{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана

Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, отметили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - отмечается в сообщении.

Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева "Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене". "Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в телеграмме.

"Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимися между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - отметил российский лидер.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнилось 58 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Лавров и Боррель обсудили урегулирование ситуации в Ливии и на Украине
Разговор состоялся по инициативе Евросоюза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС