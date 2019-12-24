Путин встретится с лидером "Справедливой России"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник примет руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергия Миронова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня же в продолжение своего регулярного общения с руководителями крупнейших фракций парламента Путин уже в конце рабочего дня встретится с Сергеем Михайловичем Мироновым", - сказал Песков.

По его словам, рабочий график президента на 24 декабря подразумевает еще ряд других мероприятий. В частности, глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где выступит перед высшими офицерами и представителями органов власти. Песков добавил, что Путин даст свою оценку различных угроз, а также вручит государственные награды военным подразделениям и посетит выставку в Национальном центре управления обороной. После этого уже в Кремле состоится традиционная встреча с руководством палат Федерального Собрания.