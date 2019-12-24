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Выход США и России из ДРСМД
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Путин потребовал следить за возможным развертыванием РСМД США в Европе и Азии

Президент сообщил, что в 2020 году будет завершена подготовка плана обороны страны на 2021-2025 годы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал вести мониторинг возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава государства напомнил, что США в этом году "фактически разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира, в первую очередь, разумеется, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал президент.

Путин отметил, что в 2020 году будет завершена подготовка плана обороны страны на 2021-2025 годы. "В ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию вооруженных сил", - сказал глава государства.

Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля за вооружениями, но до начала этого процесса будет продолжать укрепление своих ядерных сил, добавил глава государства.

"Мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы", - сказал Путин, отметив, что речь идет, в частности, о перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на современные комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских сил - на подводные ракетоносцы класса "Борей-А".

Кроме того, продолжил президент, РФ будет по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, "способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России" и ее союзников.

Путин также поставил задачу вырабатывать "новые, более эффективные способы применения войск, частей и подразделений", внедряя положительные результаты в программы боевой учебы. "Так, в рамках предстоящего учения "Кавказ-2020" особое внимание следует уделить подготовке штабов к руководству коалиционными группировками войск и сил, а военнослужащих - к действиям в сложных географических и климатических условиях", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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