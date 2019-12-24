{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента о том, что якобы СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

"Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев
По словам президента, посол "полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях "
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС