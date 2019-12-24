Путин назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "полным бредом" резолюцию Европарламента о том, что якобы СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

"Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.