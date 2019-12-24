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Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

По словам президента, посол "полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях "
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, - сказал Путин, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 30-х годов. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве".

Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражен способом решения "еврейского вопроса" в Польше. "Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос", - сказал президент. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

"Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!" - подчеркнул Путин. Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: "Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

Президент заметил, что такой ответ был явно сделан в расчете на поощрение. "Так бы просто не стал писать", - подчеркнул Путин. При этом он подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому "испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".

Глава государства отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. "Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил", - подытожил Путин.

В новость была внесена правка (15:31 мкс) - уточняется дата в заголовке и лиде.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияПольша
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