Россия рассчитывает на скорое подписание мирного соглашения между США и талибами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает, что США и талибы скоро подпишут мирное соглашение. Об этом заявил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента МИД Замир Кабулов.

"[Подписание соглашения] ожидается, а когда - не ко мне вопрос. Рассчитываем, что подпишут как можно скорее, но теперь уже явно после Нового года", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Кабулов сообщил, что США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) условились, что Россия и ряд других стран будут свидетелями при подписании мирного соглашения, в Москве готовы выступить в этом качестве.