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Чиновников в Крыму будут назначать по конкурсу с теледебатами и эссе

Победитель конкурса "Твое правительство" станет членом совета министров Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Кадровый конкурс "Твое правительство" для претендентов в региональные министры, который осенью впервые проводился в Крыму и подразумевал написание кандидатами эссе и дебаты на республиканском телеканале, будет проводиться постоянно. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

В октябре Аксенов анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование. Одним из этапов должны были стать телевизионные дебаты для четырех претендентов на министерское кресло, отобранных по итогам первых испытаний, однако их в итоге отменили.

"Это не формальный конкурс, и дальше бы его будем продолжать", - сказал Аксенов.

На первый кадровый конкурс "Твое правительство" поступили 124 заявки от претендентов из Крыма и Севастополя, а также Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Вологодской, Липецкой, Омской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей, Башкирии и Татарстана. К компьютерному тестированию допустили 117 человек, 84 кандидата его прошли, при этом свыше половины участников ответили правильно более чем на 70% вопросов, из них трое набрали наивысшие 100 баллов.

Публикация поручений чиновникам

Аксенов также добавил, что поручения крымским чиновникам будут публиковать на сайте правительства республики, а жители смогут отслеживать ход их исполнения. "С 1 января все поручения будут публиковать на портале правительства. И заявитель, в отношении которого принималось поручение, смогут контролировать ситуацию", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что на портале можно видеть, как продвигается исполнение поручения. В случае форс-мажорных ситуаций будет опубликовано, с чем связано продление сроков исполнения. Если же срок подошел, и поручение не выполнено без уважительных причин, появится информация о взыскании и в отношении чиновников.

После выборов второго созыва Госсовета Крыма и переизбрания главы республики Сергея Аксенова в регионе была проведена "перезагрузка" муниципальных органов власти: во всех муниципалитетах состоялся конкурс, на котором выбрали глав. Аксенов пояснял, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, и отмечал, что вторая пятилетка после воссоединения Крыма с Россией "должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан".

В новость в 16:27 мск внесены изменения - добавлена информация о публикации поручений для чиновников на сайте правительства республики.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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