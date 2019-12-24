Президент Татарстана посоветуется с женой, стоит ли участвовать в выборах 2020 года

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил во вторник журналистам, что рассматривает возможность участия в выборах главы региона в 2020 году, но окончательного решения по этому вопросу пока не принял.

"Еще этот год не завершен, до окончания моего срока - девять месяцев. Нужно доработать вот этот период хорошо, потом видно будет. Но такая возможность не исключается", - сказал Минниханов.

На вопрос о том, согласится ли он участвовать в выборах, если его кандидатуру предложат выдвинуть однопартийцы из "Единой России", глава региона ответил уклончиво и пообещал: "С женой посоветуюсь".

4 февраля 2010 года Государственный совет единогласно утвердил Рустама Минниханова на посту президента Республики Татарстан. Церемония вступления в должность состоялась 25 марта того же года. 24 марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий Рустама Минниханова президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года Рустам Минниханов победил на выборах президента республики (был выдвинут партией "Единая Россия"), набрав 94,40% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов, получил 2,56%. 18 сентября того же года Рустам Минниханов официально вступил в должность сроком на пять лет.