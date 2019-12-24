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Россия выделит $4,8 млн на снижение детской заболеваемости и смертности в КНДР

Деньги будут вноситься за счет средств федерального бюджета

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия направит почти $5 млн на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения участия Российской Федерации в международных усилиях по оказанию гуманитарной помощи Корейской Народно-Демократической Республике внести в 2019 году за счет средств федерального бюджета до $4,795122 млн в качестве единовременного добровольного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН на реализацию проекта "Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в документе.

МИД России, согласно документу, поручено проинформировать Детский фонд ООН и правительство КНДР о принятом решении и совместно с Минфином согласовать порядок перечисления указанных средств.

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