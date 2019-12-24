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Спикером Волгоградской гордумы избран заместитель ее председателя Владлен Колесников

За него проголосовали 30 депутатов из 31

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Волгоградской городской думы Владлен Колесников избран во вторник ее председателем, прежний спикер гордумы Андрей Косолапов сложил в октябре депутатские полномочия и был назначен заместителем губернатором Волгоградской области, сообщается на сайте гордумы.

"После сложения Андреем Косолаповым депутатских полномочий в связи с переходом на должность заместителя губернатора Волгоградской области, с 25 октября полномочия председателя городской думы исполнял первый заместитель председателя гордумы Владлен Колесников. Сегодня тайным голосованием он избран председателем гордумы, за его кандидатуру отдали свои голоса 30 депутатов из 31 присутствовавшего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе гордумы уточнили, что кандидатура Колесникова официально была выдвинута на должность председателя Волгоградской городской думы на региональной конференции партии "Единой России" 21 декабря.

Колесникову 53 года, он окончил Волгоградский политехнический институт. Работал в разные годы мотористом буровых установок, инженером, предпринимателем. Впервые был избран депутатом Волгоградской городской думы в 2008 году.

Теги
РоссияВолгоградская область
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