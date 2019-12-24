Захарова: Россия считает неприемлемым называть Sputnik "подразделением инфоопераций"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заявление властей Эстонии о том, что российское информагентство Sputnik является "подразделением информопераций", нелепо и неприемлемо. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте дипведомства.

"Считаем весьма тревожным сигналом неприятие эстонским руководством рекомендаций представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира в отношении информационного агентства Sputnik в Эстонии. Полагаем неприемлемым и абсолютно необоснованным называть бюро агентства "подразделением инфоопераций", - указала она.

Захарова подчеркнула, что действия Эстонии - это "планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналистской деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления".

"В очередной раз эстонская сторона отказывает информагентству, аккредитованному в стране по установленным правилам и ведущему свою деятельность в соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, в праве называться СМИ, - добавила она. - Возникает вопрос: на каком основании? Если у официального Таллина есть факты несоответствия деятельности подразделения Sputnik заявленным целям, пусть представят их публично, если таких фактов, как всегда, не окажется, то надо извиняться за клевету".

Ситуация вокруг Sputnik

Ситуация вокруг эстонского бюро "Спутника" обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам "Спутника" уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на "Спутник" в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства, а российские парламентарии заявили о намерении поднять тему давления на это СМИ в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.