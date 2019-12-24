Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Путин: Сталин в отличие от других лидеров Европы не запятнал себя встречей с Гитлером

При этом президент заметил, что в архивных документах есть "достаточно честные и откровенные оценки", "были порядочные и честные люди, которые прямо давали оценку тому, что происходит в мире"

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