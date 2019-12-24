Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти.
"Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять", - заявил глава государства на встрече с парламентариями. При этом он не исключил внесения небольших поправок. По словам Путина, это "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти".