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Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Президент России не исключил внесения небольших поправок в Конституцию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти.

"Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять", - заявил глава государства на встрече с парламентариями. При этом он не исключил внесения небольших поправок. По словам Путина, это "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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