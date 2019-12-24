Путин: Сталин, в отличие от других лидеров Европы, не запятнал себя встречей с Гитлером

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сравнил действия Иосифа Сталина и других европейских руководителей в отношении Гитлера.

"Начиная с 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами. Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался, а первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - указал глава государства на встрече с парламентариями.

При этом Путин заметил, что в архивных документах есть "достаточно честные и откровенные оценки", "были порядочные и честные люди, которые прямо давали оценку тому, что происходит в мире". Президент обещал написать об этом в исторической статье, которую сейчас готовит.

"Советский Союз-то дал оценку пакту Молотова - Риббентропа, сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто кроме нас этого не сделал", - привел еще один пример из истории глава российского государства.