Володин начал встречу с Медведчуком

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во вторник начали встречу, которая проходит в стенах нижней палаты российского парламента, она посвящена ходу реализации минских соглашений.

Медведчук занимает пост председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Как сообщила ранее советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова, стороны обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине.