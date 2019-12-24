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Кризис на Украине

Володин начал встречу с Медведчуком

Стороны обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во вторник начали встречу, которая проходит в стенах нижней палаты российского парламента, она посвящена ходу реализации минских соглашений.

Медведчук занимает пост председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Как сообщила ранее советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова, стороны обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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