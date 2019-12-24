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Миронов на встрече с Путиным заявил о переориентации Госдумы на решение социальных проблем

Лидер справороссов уточнил, что за 2019 год было принято "очень много социальных законов", в том числе инициатива его партии по отмене сетевого роуминга

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума за 2019 год переориентировалась на решение социальных проблем, в том числе перечисленных в последнем послании президента РФ Федеральному собранию. Об этом во вторник заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с главой государства Владимиром Путиным в Кремле.

"Госдума за этот год очень хорошо переориентировалась, в том числе вследствие вашего послания Федеральному собранию, вашей установки на необходимость решать социальные проблемы", - обратился к Путину глава партии, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Миронов уточнил, что за этот период было принято "очень много социальных законов", в том числе инициатива справороссов по отмене сетевого роуминга. "Люди с 1 июня теперь не платят. Мы занялись и банковским роумингом", - добавил он.

Эсеры, обратил внимание политик, несмотря на малочисленность, занимают второе место среди думских фракций по числу внесенных (171) и принятых (27) законопроектов. "В том числе там инициативы, которые вы поддержали и потом вы, в том числе, вносили. Это по поддержке многодетных семей и по поддержке семей с детьми", - пояснил лидер "Справедливой России".

18 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на закрытии осенней сессии нижней палаты, сообщил, что законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию достигло 81%, а также призвал правительство РФ ускорить внесение инициатив во исполнение поручений главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
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