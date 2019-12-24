Глава комитета Думы готов посетить Киев для участия в межпарламентском диалоге

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выразил готовность в рамках межпарламентского диалога посетить Киев, если от украинской стороны поступит соответствующее приглашение.

"Я не исключаю этого. Я думаю, что мы к этому готовы. Если украинская сторона сделает такое предложение, как мы сделали месяц назад, пригласив их на свой парламентский форум, то почему бы и нет. Мне бы прислали, я бы поехал", - ответил он в интервью телеканалу "Россия-24" на вопрос о возможности посещения Киева.

Парламентарий добавил, что у него есть определенные опасения, связанные проведением такого визита. "Но ничего, нам не привыкать", - сказал он.

При этом Калашников позитивно оценил состоявшийся во вторник визит в Москву председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" Виктора Медведчука. "Это очень положительный итог того, что мы с господином [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным начали еще в Страсбурге месяца два тому назад, когда собирались все спикеры Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы тогда уже предложили руководителю Рады [Дмитрию] Разумкову составить такой парламентский диалог", - напомнил он.

Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в стенах нижней палаты российского парламента провели встречу, на которой обсудили урегулирование на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.