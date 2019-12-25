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В правительстве Приморского края будет девять заместителей председателя и 20 министерств

Власти региона отметили, что дополнительных затрат на преобразование администрации Приморья в правительство не потребуется

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Девять заместителей председателя будет в правительстве Приморского края, которое с 1 января заменит администрацию региона, кроме того, оно будет включать 20 министерств. Список основных должностей, которые будут представлены в будущем правительстве, опубликован в среду на официальном сайте администрации региона.

"После проведенной оптимизации уменьшится количество органов власти - с 43 до 41. Таким образом, в Приморье появятся 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций. Возглавляет правительство Приморского края губернатор Олег Кожемяко. Первым вице-губернатором Приморья - председателем правительства края назначена Вера Щербина", - говорится в сообщении.

Согласно списку, заместителями председателя правительства станут девять человек, занимающих аналогичные должности в администрации Приморья. Трое из них станут также и главами министерств. Министром образования и одновременно зампредом назначена врио вице-губернатора и глава департамента образования и науки Наталья Бондаренко, зампредом и министром здравоохранения станет врио вице-губернатора Виктор Фисенко, а зампредом и министром цифрового развития и связи - еще один виро вице-губернатора Сергей Максимчук.

Правительство края приступит к работе уже с 1 января 2020 года. Переформатирование системы управления в регионе позволит сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на решении масштабных задач, в том числе по реализации национальных проектов. Как отмечают власти, дополнительных затрат на преобразование администрации Приморья в правительство не потребуется. Такое условие поставило региональным властям Министерство финансов РФ.

Теги
РоссияПриморский край
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