Конкурс на замещение должности мэра Петропавловска-Камчатского начнется 31 марта

ТАСС, 25 декабря. Первый этап конкурса на замещение должности главы Петропавловска-Камчатского начнется 31 марта 2020 года. Такое решение приняла в среду городская дума, сообщается на ее официальном сайте.

19 ноября предыдущий мэр города Иваненко подал в отставку по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами. Это произошло сразу после возбуждения уголовного дела в отношении его брата. По версии следствия, именно он от имени и по поручению мэра получал взятки от третьих лиц. Позже уголовное дело было возбуждено и в отношении самого Иваненко.

"В среду, 25 декабря, на заключительной сессии Городской Думы Петропавловска депутаты назначили дату проведения первого этапа конкурса на замещение должности главы города - 31 марта. Прием документов будет осуществляться по 13 февраля", - говорится в сообщении.

Согласно установленному порядку, для отбора будет создана конкурсная комиссия из шести человек, выбираемых думой. Конкурс проходит в два этапа: рассмотрение документов и собеседование. После отбора комиссия представляет на рассмотрение думе не менее двух кандидатов на должность главы города. Одного из них дума утверждает в должности.

Против Иваненко возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Еще одну взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя. Иваненко дал признательные показания, сейчас он находится под домашним арестом.