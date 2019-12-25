Памфилова: прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе правоохранителей на выборах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова во время заседания комиссии в среду сообщила, что прокуратура Санкт-Петербурга выявила факты ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей в ходе проверок обращений граждан на выборах в городе 8 сентября.

Она напомнила, что ранее попросила президента РФ Владимира Путина поручить Генпрокуратуре РФ тщательно проверить реакцию правоохранительных органов на обращения по поводу нарушений избирательного законодательства.

"У нас есть промежуточные ответы, есть материалы, что делается. За результатами проведения процессуальных проверок Генпрокуратурой РФ установлен контроль. Частично сейчас уже могу сказать, что именно в результате этого прокуратурой Петербурга выявлены отдельные факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, ненадлежащего исполнения сотрудниками органов внутренних дел возложенных на них обязанностей в ходе проверок по обращениям и заявлениям граждан, в том числе поступившим из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании", - сказала Памфилова.

По ее словам, по данным фактам прокуратура Санкт-Петербурга внесла в городское управление МВД представление об устранении нарушений законодательства. "Поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной или иной ответственности виновных должностных лиц, включая их руководителей. Без важнейшего аспекта - неотвратимости наказания за правонарушения на выборах - очень сложно оздоравливать всю систему", - отметила глава ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы муниципальных депутатов и губернатора города. Кандидаты на этапе регистрации жаловались на нарушения в работе избиркомов, которые отказывали им в регистрации. Кроме того, поступило множество обращений от избирателей на неудовлетворительную работу комиссий. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга в июле отменила более 150 отказов в регистрации кандидатам в муниципалитетах города.

Памфилова впоследствии заявила, что комиссия не получила реакцию от правоохранительных органов в Санкт-Петербурге на обращения по нарушениям избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в ходе выборов. По ее словам, вследствие этого "полная безнаказанность ИКМО породила беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом".