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ЦИК поручил горизбиркому Петербурга повторно проанализировать работу избиркомов города

По словам Эллы Памфиловой, результаты повторного анализа горизбирком должен представить в ЦИК до 1 марта 2020 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России поручил горизбиркому Санкт-Петербурга провести повторный анализ работы комиссий на территории города, которые были задействованы в муниципальных выборах 8 сентября, признав проведенную ранее проверку неудовлетворительной. Об этом во время заседания ЦИК в среду сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы постановляем признать меры, предпринятые Санкт-петербургской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлением ЦИК от 25 сентября и от 30 октября этого года, неудовлетворительными... Поручить горизбиркому Петербурга повторно проанализировать работу избирательных комиссий города", - сказала Памфилова.

По ее словам, результаты повторного анализа горизбирком должен представить в ЦИК в срок до 1 марта 2020 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПамфилова, Элла Александровна
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