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ЦИК РФ рекомендовала избрать Игоря Сопова главой избиркома Псковской области

Также комиссия назначила Сопова членом облизбиркома с правом решающего голоса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России рекомендовал избирательной комиссии Псковской области избрать Игоря Сопова руководителем комиссии. На прошлой неделе ЦИК назначил Сопова членом облизбиркома с правом решающего голоса.

"Центральная избирательная комиссия решила предложить избирательной комиссии Псковской области кандидатуру Сопова Игоря Александровича для избрания на должность председателя избирательной комиссии Псковской области", - говорится в постановлении.

Руководитель облизбиркома Михаил Иванов, который занимал свой пост с 2017 года, досрочно покинул его по собственному желанию.

Теги
РоссияПсковская область
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