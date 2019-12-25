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Песков опроверг слова Лукашенко о расхождении заявлений Путина и Медведева по Белоруссии

Ранее о наличии таких расхождений заявил белорусский лидер Александр Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кремль не видит расхождений в заявлениях президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросу взаимоотношений России и Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", - сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который в интервью "Эхо Москвы" заявил о наличии таких расхождений. Белорусский лидер отметил, в частности, что не обсуждал с Владимиром Путиным вопросы, связанные с наднациональными органами двух стран, однако об этом высказался Дмитрий Медведев. В ответ на вопрос, не выглядит ли ситуация как схема "хороший следователь - плохой следователь", белорусский лидер заметил, что не может этого исключить, хотя не станет и утверждать.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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