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Песков: Путин не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью Юмашева

Пресс-секретарь президента отметил, что ведется много дискуссий о новейшей истории страны и глава государства не может прочитать каждое интервью

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью Би-би-си Валентина Юмашева, бывшего главы администрации первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью Юмашева, и президент РФ тоже не имел возможности ознакомиться", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, прочел ли Путин более краткую версию этого интервью, которая публиковалась ранее, представитель Кремля сказал: "К сожалению, президент не имеет возможности знакомиться с каждым интервью. Ведется много дискуссий о новейшей истории нашей страны. Президент просто не имеет физической возможности этим [чтением интервью на эти темы] заниматься".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЕльцин, Борис НиколаевичЮмашев, Валентин Борисович
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