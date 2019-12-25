Новый посол Ирана в Москве передал в МИД РФ копии верительных грамот

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Назначенный посол Ирана в Москве Касем Джалали вручил в среду заместителю министра иностранных дел России Игорю Моргулову копии своих верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о комплексе мер по дальнейшему развитию дружественных российско-иранских отношений, - отметили в министерстве. - Констатировано наличие объективных предпосылок для углубления политического диалога между Москвой и Тегераном по актуальной международной и региональной проблематике, а также солидного потенциала для расширения связей в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях".

Новый посол Ирана в РФ прибыл в Москву во вторник. До ноября 2019 года Джалали был депутатом Меджлиса (парламента) страны.