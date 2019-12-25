В Крыму назвали неадекватной реакцией возбуждение дела о проезде поездом Крымского моста

Ранее в среду Генеральная прокуратура Украины сообщила, что возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в среду первый пассажирский поезд Петербург - Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту.

"[Возбуждение дела] - реакция неадекватная власти Украины. А что им остается делать? Они понимают, что Крым для них утерян навсегда. Их это раздражает, но ничего с этим сделать они не могут. Раздражает не сам факт, что пошел поезд, а раздражает сам факт нашего преуспевания", - сказал Константинов журналистам в среду.

Он отметил, что на Украине стараются даже искажать информацию, касающуюся состояния дел в Крыму. "На фоне негатива в самой Украине информация, которая идет из Крыма, всячески интерпретируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит. Если бы мы прозябали без света, сидели с разбитой инфраструктурой, жаловались на жизнь - это были бы те события, которые они ожидали", - уточнил политик.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд дальнего следования в ночь на среду прошел через Крымский мост, проехал через весь Крым и в 09:21 мск прибыл в Севастополь.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В этой связи Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний как из России, так и из других стран.

Приглашение в Крым

Ранее власти Украины, в состав которой Крым входил до воссоединения с Россией в 2014 году, неоднократно выражали протест в связи со строительством Крымского моста, некоторые украинские политики неоднократно заявляли, что не верят в успех проекта Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил тех, кто не верит в существование Крымского моста, проехать по нему на поезде.

"Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Но кто там злобой дышит, ничего у них не получится, <...> мост есть и будет. Давайте прокатим [на поезде]! Мы здесь встретим", - сказал Аксенов журналистам в среду, когда первый поезд прибыл в Крым.

Он назвал запуск железнодорожного движения через Керченский пролив "эпохальным событием" и отметил, что оно очень значимо для Крыма. Аксенов указал, что многие люди в Симферополе пришли встречать не родных и знакомых, а именно поезд.