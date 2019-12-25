Посол России: участников протестов в Ливане нужно подключить к национальному диалогу

БЕЙРУТ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Участники массового протестного движения в Ливане должны быть вовлечены в конструктивный политический диалог на национальном уровне. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС посол России в Ливане Александр Засыпкин.

"Это массовое движение имеет серьезный патриотический потенциал, который может быть реализован в русле проведения реформ", - подчеркнул дипломат.

По его словам, люди, которые вышли на улицы, требуют оздоровления экономического положения, борьбы с коррупцией, улучшения условий жизни, обеспечения социальной справедливости. "Нет сомнений, что это подлинно народные чаяния, поддерживаемые всеми ливанцами", - отметил Засыпкин.

Как считает дипломат, представители протестного движения войдут в состав нового правительства, которое сейчас формирует Хасан Диаб, назначенный 19 декабря премьер-министром республики.

По мнению Засыпкина, происходящие в Ливане события имеют все черты "цветных революций". "С одной стороны есть внутренние проблемы и оправданное недовольство народа, желание перемен, - подчеркнул он. - С другой, присутствуют попытки использовать массовое движение в партийных и групповых интересах, манипулирование общественным мнением и внешнее вмешательство".

Начавшаяся 17 октября волна массовых протестов усилила экономический кризис в Ливане и привела к уходу в отставку 29 октября экс-премьера Саада Харири, возглавлявшего коалиционное правительство.