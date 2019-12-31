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Россия вступает в права председателя объединения БРИКС

В предыдущий раз Россия выполняла эти обязанности в 2015 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия с 1 января становится на год председателем БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). В течение этого срока Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Еще одна встреча лидеров БРИКС пройдет на полях саммита G20 в ноябре в Эр-Рияде.

Страны БРИКС занимают пост председателя по одному году. В предыдущий раз Россия выполняла эти обязанности в 2015 году. Саммит тогда прошел в Уфе. В 2009 году Россия председательствовала в объединении еще до того, как к нему присоединилась Южная Африка. Тогда оно носило название БРИК.

В том числе ожидается свыше 20 встреч на министерском уровне, включая заседания с участием секретаря Совета безопасности и председателя Верховного суда России, председателей обеих палат российского парламента. Мероприятия БРИКС - встречи шерп, министров, представителей бизнеса и экспертов - пройдут, помимо Санкт-Петербурга, в десятке других российских городов. Это Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Саранск, Сочи, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Ярославль. Девиз российского председательства - "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

Приоритеты России

О приоритетах российского председательства рассказал на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин. Россия будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между странами на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН. По словам Путина, государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль во Всемирной организации. В числе конкретных задач на этом направлении - выработка международных стандартов в деле предупреждения терроризма и распространения террористической идеологии, в том числе в интернете, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращение полученных преступным путем активов.

На экономическом треке российское председательство намерено предложить странам "пятерки" обновить принятую на саммите в Уфе Стратегию партнерства БРИКС в торговле и инвестициях. По информации Минэкономразвития, в модернизированную версию документа войдут такие направления сотрудничества, как развитие и интеграция удаленных территорий, обмен опытом в сфере оценки регулирующего воздействия, электронная торговля, применение цифровых решений в сфере интеллектуальной собственности, продвижение технологий искусственного интеллекта. Москва предлагает в том числе обозначить в стратегии новые задачи по развитию отраслевой кооперации до 2025 года.

Россия, как указал президент, будет способствовать укреплению уже действующих в БРИКС структур и финансовых механизмов - Нового банка развития, Пула условных валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией. Продолжится работа над созданием Фонда облигаций БРИКС в национальных валютах и взаимодействие по энергетической проблематике. Однако Москва намерена выступить и с новыми идеями, которые будут направлены на расширение диалога налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения.

Наконец, в рамках российского председательства планируется провести ряд фестивалей, гастролей театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования. Ранее Путин поручил разработать меры по учреждению нового формата международных состязаний среди стран БРИКС.

Еще одна задача - развитие сотрудничества в космосе. По словам замглавы МИД РФ, шерпы в БРИКС Сергея Рябкова, Россия будет "насыщать практическими делами зарождающееся пятистороннее сотрудничество в космосе". Продолжится реализация программы "Чистые реки", направленной на улучшение состояния речных бассейнов.

Борьба с героизацией нацизма

Важная инициатива России касается предстоящего 75-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и создания ООН. На саммите в Бразилиа Путин предложил рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим событиям. Российский лидер указал, что важно осудить попытки героизации нацистов и тех, кто встал на их сторону, а также совместно выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе ООН. Как отмечал замглавы МИД РФ Александр Панкин на заседании организационного комитета "Победа", в странах БРИКС планируется проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Россия уделяет особое внимание сохранению исторической правды о победе над фашизмом. Акцент на необходимости новых усилий в этом направлении на фоне попыток в западных странах пересмотреть причины конфликта и его ход сделал Путин в серии публичных выступлений в конце декабря.

Объединение сил

Россия продолжит работу по развитию форматов "аутрич" и БРИКС+. С 2013 года на полях саммитов БРИКС проводятся встречи в расширенном составе в формате "аутрич", который подразумевает привлечение соседей председательствующей страны по региону. В 2017 году Китай выступил с инициативой формирования "круга друзей" БРИКС, которые бы взаимодействовали с "пятеркой" в постоянном режиме, заложив основу формата БРИКС+.

Развивая эту практику, РФ намерена пригласить на саммит в Санкт-Петербурге страны ЕАЭС и СНГ. Как отмечал Рябков, важно привлекать к работе в объединении значимые страны, чтобы способствовать решению международных вопросов. По его словам, на предстоящем саммите будут сделаны шаги в этом направлении.

Значение БРИКС

По словам Путина, БРИКС уже стал фактором стабильности как в мировой политике, так и в мировой экономике, отстаивая принципы открытых рынков на фоне попыток усиления протекционизма в ряде стран. Общая площадь стран объединения составляет примерно 30% территории Земли, а численность населения - 42% от общемировой. В последние годы суммарный объем ВВП этих стран составляет около 23% от мирового валового продукта, на их долю приходится примерно 18% мировой торговли.

В БРИКС не существует секретариата и устава. Председательство осуществляет страна - организатор саммита, она обеспечивает координацию всей текущей деятельности. В последние годы соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме: Бразилия - в 2014 году, Россия - в 2015 году, Индия - в 2016 году, Китай - в 2017 году, ЮАР - в 2018 году. В 2019 году вновь председательствовала Бразилия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияЮАРИндияРоссияКитайРябков, Сергей АлексеевичПанкин, Александр Анатольевич
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