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Обновлено 

Путин потребовал от чиновников всегда неукоснительно следовать интересам граждан

Президент уточнил, что общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе действий чиновников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников исходить из необходимости всегда неукоснительно следовать интересам граждан.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий", - добавил президент.

В новость были внесены изменения (16:43 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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