Путин потребовал от чиновников всегда неукоснительно следовать интересам граждан

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников исходить из необходимости всегда неукоснительно следовать интересам граждан.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий", - добавил президент.

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