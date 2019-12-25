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МИД РФ: Россия и Чили подтвердили настрой на развитие обоюдовыгодного сотрудничества

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Теодоро Рибера обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летия установления дипотношений

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Чили Сергей Лавров и Теодоро Рибера в среду обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летия установления дипотношений, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В своих посланиях главы внешнеполитических ведомств отметили значительный путь становления и развития двусторонних связей, дали высокую оценку их нынешнему состоянию, - информировали в министерстве. - Был выражен обоюдный настрой на продолжение совместных усилий, нацеленных на наращивание конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами".

Лавров указал на то, что Москва и Сантьяго имеют хороший фундамент для совместной работы в двусторонних и многосторонних форматах, в частности, в ООН и АТЭС. Министр подчеркнул, что Россия также эффективно взаимодействует с интеграционными объединениями Латинской Америки, и констатировал приверженность двух государств укреплению международной стабильности и безопасности.

"Рибера, в свою очередь, акцентировал созвучность позиций двух стран по значимым международным темам, важность последовательной реализации потенциала динамично развивающихся двусторонних торгово-экономических связей, в том числе по линии Евразийского экономического союза", - резюмировали в Москве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЧили
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