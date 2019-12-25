Захарова: генсек ООН игнорирует невыдачу США виз сотрудникам организации из России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Невыдача виз США российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с проблемами с получением американских виз российскими офицерами Военно-штабного комитета ООН.

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике недобросовестной конкуренции, смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих. Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", - говорится в тексте комментария, опубликованном на сайте министерства.

В ведомстве подчеркнули, что гарантом соблюдения этих международных нормативно-правовых актов является именно генеральный секретарь организации.

На Смоленской площади напомнили о проблемах, с которыми сталкиваются представители Минобороны России. "Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения секретариата [ООН], вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год", - указали в МИД РФ.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. В результате этот вопрос стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией вошел в итоговый доклад комитета. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что секретариат организации находится в контакте с Вашингтоном по проблеме невыдачи виз США российским дипломатам. Он констатировал, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Ранее в среду ГА ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования.