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Кризис на Украине

Лавров: надежды на прогресс в урегулировании на Украине при Зеленском остаются

Глава МИД России отметил, что нынешний президент Украины за пять месяцев сумел сделать то, что его предшественник "годами упорно отказывался выполнять"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

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"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается, - отметил российский министр. - На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают".

"Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются, - указал Лавров. - Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Как напомнил российский министр, "речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса".

"Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита "нормандского формата". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы, - констатировал глава МИД РФ. - Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее".

Лавров при этом подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском.

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - резюмировал российский министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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