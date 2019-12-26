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Песков заявил, что Россия против вмешательства третьих стран в ситуацию в Ливии

При этом Москва выступает за помощь в разрешении кризиса, добавил представитель Кремля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются. Такое мнение в четверг высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается ситуации в Ливии, то, безусловно, она вызывает общую озабоченность, в том числе и нашу озабоченность", - сказал представитель Кремля, отметив, что "Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании в Ливии, прекращении кровопролития там".

Комментируя намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить турецких военных в Ливию, Песков подчеркнул: "Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются - международные усилия только приветствуются Российской Федерацией".

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве каких-либо российских наемников, Песков отметил, что "вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран - и наемников, и террористических элементов".

"Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Он отметил также, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты" и невозможно контролировать передвижения всех своих граждан. Песков напомнил, что, например, в тюрьмах в Сирии, находящихся под контролем курдов, очень много выходцев как из РФ, так и из других европейских стран, в том числе Франции.

В четверг президент Турции заявил, что намерен в январе направить в парламент страны запрос об отправке турецких военных в Ливию. При этом он подчеркнул, что без соответствующей просьбы со стороны Триполи турецкие военные в Ливию не поедут.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

Теги
ТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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