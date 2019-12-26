МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 декабря проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров, а также несколько рабочих встреч непубличного характера", - сказал он.

По словам представителя Кремля, президент также проведет заседание Государственного совета по вопросам эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Песков добавил, что заседанию предшествовала большая работа подготовительной группы, куда входили эксперты и главы регионов. Ожидается, что на заседании помимо Путина выступят губернаторы Алтайского края, Тамбовской и Липецкой областей, а также министр сельского хозяйства РФ. "Развитие агропромышленного комплекса - это драйвер всей российской экономики на протяжении последних лет, в отрасли шло весьма активное развитие. Пространственное развитие сельских территорий требует особого внимания, об этом пойдет сегодня речь у президента", - сказал Песков.

Кроме того, сообщил пресс-секретарь, вечером глава государства посетит Большой театр, где пройдет торжественный вечер по случаю встречи 2020 года.