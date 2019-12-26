{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова рассказала о январских зарубежных визитах Лаврова

Глава МИД России в январе посетит Узбекистан, Шри-Ланку и Индию. В конце декабря Сергей Лавров проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12-13 января 2020 года посетит Узбекистан. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр будет принят президентом Узбекистана. Состоятся переговоры с министром иностранных дел этого государства", - сказала она.

По словам Захаровой, в ходе намеченных контактов предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что планируется подписание программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2020-2021 годы, которая предусматривает сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики. "Такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном", - заключила дипломат.

Захарова добавила, что глава российского дипведомства выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ, который был открыт 9 декабря.

Поездки в Шри-Ланку и Индию.

Кроме того, 14-15 января Лавров с рабочим визитом посетит Шри-Ланку и Индию.

По словам Захаровой, 14 января в Коломбо Лавров будет принят президентом Шри-Ланки Готабаем Раджапаксой и премьер-министром республики Махиндой Раджапаксой, а также проведет переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой.

"Планируется обсудить текущее состояние российско-ланкийских отношений, перспективы продвижения политического диалога, развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, других областях, а также рассмотреть вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы. Отдельное внимание предполагается уделить углублению взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН, ее специализированных учреждениях", - сообщила официальный представитель МИД.

Как отметила Захарова, 15 января в Нью-Дели Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. "Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, которые были заданы по итогам XX российско-индийского саммита 4-5 сентября во Владивостоке. Также будет рассмотрен график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне. Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке", - сказала она. Захарова добавила, что глава МИД РФ также примет участие в ежегодной международной политологической конференции "Райсина диалог", которая состоится в Нью-Дели 14 -16 января.

Декабрьские переговоры с Зарифом

Глава МИД России и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф на переговорах 30 декабря в Москве обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку в зоне Персидского залива, сообщила Захарова.

"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, - сказала дипломат. - При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня особое внимание предполагается уделить ситуации вокруг СВПД, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияИранШри-ЛанкаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗариф, Мохаммад Джавад
Реклама на ТАСС
Захарова: Москва призывает к полному выполнению меморандума России и Турции по Идлибу
Нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе, считает официальный представитель МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС