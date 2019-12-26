Захарова рассказала о январских зарубежных визитах Лаврова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12-13 января 2020 года посетит Узбекистан. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр будет принят президентом Узбекистана. Состоятся переговоры с министром иностранных дел этого государства", - сказала она.

По словам Захаровой, в ходе намеченных контактов предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что планируется подписание программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2020-2021 годы, которая предусматривает сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики. "Такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном", - заключила дипломат.

Захарова добавила, что глава российского дипведомства выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ, который был открыт 9 декабря.

Поездки в Шри-Ланку и Индию.

Кроме того, 14-15 января Лавров с рабочим визитом посетит Шри-Ланку и Индию.

По словам Захаровой, 14 января в Коломбо Лавров будет принят президентом Шри-Ланки Готабаем Раджапаксой и премьер-министром республики Махиндой Раджапаксой, а также проведет переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой.

"Планируется обсудить текущее состояние российско-ланкийских отношений, перспективы продвижения политического диалога, развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, других областях, а также рассмотреть вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы. Отдельное внимание предполагается уделить углублению взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН, ее специализированных учреждениях", - сообщила официальный представитель МИД.

Как отметила Захарова, 15 января в Нью-Дели Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. "Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, которые были заданы по итогам XX российско-индийского саммита 4-5 сентября во Владивостоке. Также будет рассмотрен график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне. Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке", - сказала она. Захарова добавила, что глава МИД РФ также примет участие в ежегодной международной политологической конференции "Райсина диалог", которая состоится в Нью-Дели 14 -16 января.

Декабрьские переговоры с Зарифом

Глава МИД России и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф на переговорах 30 декабря в Москве обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку в зоне Персидского залива, сообщила Захарова.

"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, - сказала дипломат. - При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня особое внимание предполагается уделить ситуации вокруг СВПД, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам".