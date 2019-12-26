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Матвиенко пообещала Эстонии жесткий ответ на притеснения журналистов Sputnik

Спикер Совфеда выразила надежду, что Таллин "одумается"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительные", - сказала Матвиенко журналистам.

По словам спикера, безусловно, такие действия в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток в целом на российско-эстонские отношения. "Мне хочется надеяться, что Эстония все-таки обладает хоть каким-то суверенитетом и подобные заявления, касающиеся Sputnik, просто совпали с визитом премьер-министра Великобритании [Бориса Джонсона] в Эстонию", - сказала Матвиенко.

Совет Федерации в четверг направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович письма, в которых призывает их повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства Sputnik.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЭстонияРоссия
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