Захарова назвала недопустимыми слова главы МИД Франции о роли СССР в Восточной Европе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о роли Советского Союза в Восточной Европе в послевоенный период недопустимы и никакого отношения к объективным историческим подходам не имеют. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, МИД РФ обратил внимание на выступление Ле Дриана 6 декабря в Праге на конференции "После 1989 года: Надежды и разочарования после революций". "Призывая, с одной стороны, бороться с историческим релятивизмом и ревизионизмом, предостерегая от попыток переписывания истории в политических интересах, глава МИД Франции одновременно пошел сам по этому порочному пути и просто поставил в своем выступлении знак равенства между аннексией нацистским гитлеровским режимом Восточной Европы и послевоенным развитием этого региона в рамках социалистической системы", - сказала она.

"Категорически не согласны с такой искаженной логикой. Тем более, не можем принять, что ее озвучивает не маргинальный историк, а официальное лицо, представляющее Францию в международных делах, - указала дипломат. - Можно по-разному относиться к послевоенным десятилетиям советского влияния в этом регионе, но уподоблять годы гитлеровской оккупации Чехословакии и Польши периоду существования в этих странах республик народной демократии является недопустимым. Это и есть преступление против истории, и никакого отношения к объективным историческим подходам такая позиция тоже не имеет".

Захарова добавила, что прозвучавшие в Праге рассуждения вряд ли можно считать соответствующими вектору конструктивного диалога и сотрудничества, которые сформировались в российско-французских отношениях в последнее время.