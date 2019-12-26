Посол России в Греции посетил Александра Винника в больнице

АФИНЫ, 26 декабря. /ТАСС/. Посол России в Греции Андрей Маслов посетил россиянина Александра Винника в афинской больнице, в которой тот остается в связи с плохим состоянием здоровья. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило в четверг на своей странице в Facebook .

"Посол России в Греции Андрей Маслов посетил задержанного в Греции летом 2017 года по запросу США российского гражданина Александра Винника, который до сих пор находится под стражей, - говорится в сообщении. - В связи с плохим состоянием здоровья Винник многие месяцы остается в одной из афинских больниц".

Посольство отмечает, что россиянин "объявил голодовку против политизированного, по его мнению, решения о его выдаче во Францию, а затем - в США". "Российская сторона исходит из приоритетности выдачи Александра Винника в Россию как страну его гражданской принадлежности", - подчеркивается в сообщении.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.