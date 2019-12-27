{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СПЧ призвал канцлера права Эстонии взять под контроль ситуацию с агентством Sputnik

Совет призвал обратить внимание компетентных органов Эстонской Республики на недопустимость давления на представителей СМИ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит канцлера права Эстонии Юлле Мадизе взять ситуацию с нарушением прав журналистов эстонского бюро Sputnik под личный контроль. Информация об этом размещена в пятницу на сайте Совета.

На эту тему

"Совет просит канцлера по правам человека Эстонии взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской Республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ", - сказано в заявлении.

Кроме того, в Совете обратили внимание на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов.

Также в СПЧ напомнили, что Эстония, как член Совета Европы, взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека. "Согласно этому документу, официальные власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а средства массовой информации обязаны сообщать полную и исчерпывающую информацию о государственных делах", - отмечается в сообщении.

В этой связи, отметили в СПЧ, "беспрецедентное давление" на журналистов агентства Sputnik вызывает "чрезвычайную тревогу", в случае невозможности их работы на территории страны будут "нарушены гражданские права людей на получение информации и права граждан Эстонии на профессию и свободный выбор работодателя".

Ситуация вокруг агентства Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии "удивительным цинизмом".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

Теги
ЭстонияРоссия
Реклама на ТАСС
Трутнев объявил выговор замглавы Минпромторга Евтухову за невыполнение поручения
Виктор Евтухов получил выговор за то, что ведомство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС