СПЧ призвал канцлера права Эстонии взять под контроль ситуацию с агентством Sputnik

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит канцлера права Эстонии Юлле Мадизе взять ситуацию с нарушением прав журналистов эстонского бюро Sputnik под личный контроль. Информация об этом размещена в пятницу на сайте Совета.

"Совет просит канцлера по правам человека Эстонии взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской Республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ", - сказано в заявлении.

Кроме того, в Совете обратили внимание на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов.

Также в СПЧ напомнили, что Эстония, как член Совета Европы, взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека. "Согласно этому документу, официальные власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а средства массовой информации обязаны сообщать полную и исчерпывающую информацию о государственных делах", - отмечается в сообщении.

В этой связи, отметили в СПЧ, "беспрецедентное давление" на журналистов агентства Sputnik вызывает "чрезвычайную тревогу", в случае невозможности их работы на территории страны будут "нарушены гражданские права людей на получение информации и права граждан Эстонии на профессию и свободный выбор работодателя".

Ситуация вокруг агентства Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии "удивительным цинизмом".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.