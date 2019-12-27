Трутнев объявил выговор замглавы Минпромторга Евтухову за невыполнение поручения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов получил выговор от вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева за то, что министерство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки.

Выступая на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока, Трутнев пояснил, что ранее он дал поручение снять верхний предел ограничения по максимальному объему вывоза продукции лесопереработки.

"Я знаю, какое у меня было поручение - снять верхний предел ограничения. Я прошу в протоколе представить предложение об объявлении вам выговора за то, что вы не выполняете решение заместителя председателя правительства", - сказал Трутнев.

По словам Евтухова, в Минпромторге считают, что существующий верхний предел ограничения в размере 4 млн куб. м переработанной древесины необходимо оставить.

"Мы заинтересованы в том, чтобы больше лесной продукции продавать, и заинтересованы в том, чтобы больше перерабатывать на территории РФ", - пояснил вице-премьер, отметив, что ограничение объемов вывоза мешает выполнению этих задач.