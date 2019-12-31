"Я ухожу, я сделал все, что мог". 20 лет назад Ельцин объявил Путина преемником

31 декабря ровно в полдень по московскому времени исполнилось 20 лет с момента, когда президент России Борис Ельцин официально объявил Владимира Путина своим преемником и фактически передал ему руководство страной. В этот день, 31 декабря 1999 года, глава государства выступил с обращением к гражданам России, которое, хотя и начиналось как традиционное новогоднее поздравление, запомнилось большинству словами "Я ухожу" и именем человека, который на многие годы стал лидером страны.

Этот необычный день стал не просто последним днем уходящего века. 31 декабря россияне услышали обращения сразу двух руководителей страны с разницей всего в несколько часов. Сначала в полдень с экранов телевизоров к ним обратился Борис Ельцин, объявивший о своей отставке, а уже в полночь — исполняющий обязанности президента страны Владимир Путин. По понятным причинам говорили они о разном. Ельцин больше подводил итоги своей работы и объяснял причины принятого решения. Путин же обозначил свои приоритеты на высшем государственном посту. Но слова о преемственности и стабильном движении страны вперед звучали в выступлениях обоих.

Как это было

В своих мемуарах Ельцин описал, как предложил Путину занять должность председателя правительства и подумать о посте главы государства. Этот разговор с Путиным, который тогда занимал должность секретаря Совета безопасности РФ, директора ФСБ России, состоялся 5 августа 1999 года. "Путин смотрел на меня внимательно, молчал", — написал Ельцин в мемуарах. Путин и сам вспоминал потом, что первоначально на предложение Ельцина ответил отказом, так как не считал себя готовым к этой роли. "Я верю в вас", — отреагировал первый президент страны на сомнения своего собеседника.

Официально обо всем было объявлено четыре дня спустя, в понедельник, 9 августа, когда глава государства не только назначил Путина первым вице-премьером — и.о. премьер-министра, но и заявил в телеобращении, что именно этого человека он видит новым лидером страны, который "способен консолидировать общество". В экстренном выпуске новостей ведущий охарактеризовал это как историческое событие — не смену главы правительства, к чему "россияне за минувший год уже привыкли", а именно то, что президент впервые назвал имя своего преемника.

О том, как записывали обращения к россиянам в последний день года, в интервью ТАСС рассказала бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова. По ее словам, 27 декабря было записано "обычное новогоднее обращение" Ельцина. Когда съемка закончилась, президент попросил не разбирать елку, стоявшую в кадре, и не увозить камеры. "Наверное, вы все-таки еще приедете", — пояснил он. И добавил, что сам напишет текст для этого нового обращения.

Так и случилось. Вечером 30 декабря съемочной группе объявили, что на следующий день с утра им вновь нужно прибыть в Кремль. Кислова рассказала, что текст, который нужно было набрать на компьютере для телесуфлера, журналистам вынесли в самый последний момент. Ельцин вышел буквально через несколько минут, около 10 часов утра, прочитал обращение, а после — поздравил журналистов с Новым годом, выпил с ними шампанского и ушел.

"А мне тут уже Валентин Юмашев (в те годы — советник президента России — прим. ТАСС) говорит, что надо записать Владимира Владимировича [Путина]", — вспоминает Кислова.

"Вы заслужили счастье"

То обращение Бориса Ельцина отличалось небывалым уровнем откровенности. Президент и сам назвал его более личным, чем обычно. Он признал, что многого достичь не смог. "В чем-то я оказался слишком наивным", — сказал Ельцин. Он попросил прощения за то, что многие мечты россиян осуществить не удалось. "Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее, — продолжил президент. — Я сам в это верил. Казалось, одним рывком — и все одолеем. Одним рывком не получилось".