Совет безопасности РФ одобрил основы госполитики в Арктике

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина одобрил основы государственной политики в Арктике. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В начале ноября в пресс-службе Минвостокразвития РФ ТАСС сообщили, что ведомство внесло в кабмин проект указа президента РФ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года. Документ определяет цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Как ранее сообщал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, положения стратегии ведомство разрабатывало совместно с регионами РФ.

"Основы госполитики вчера одобрены Советом безопасности под руководством президента РФ Владимира Владимировича Путина, поэтому, я думаю, что никаких существенных изменений уже не будет", - сказал Трутнев.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Новая схема освоения шельфа

Законопроект, который будет в себя включать новую схему освоения шельфа в Арктике, намерены доработать и представить президенту России Владимиру Путину в первом квартале 2020 года, сообщил Юрий Трутнев.

"Это вопрос большой, он должен быть согласован с правительством. Сегодня позиция правительства достаточно консолидированная, будем докладывать этот вопрос президенту, как только законопроект будет полностью готов. Думаю, что это произойдет в течение первого квартала 2020 года", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос, когда может заработать новая схема освоения шельфа.

Правительство России в текущем году вернулось к идее открытия доступа частных и иностранных компаний к шельфу Арктики. В частности, по мнению Трутнева, в настоящий момент территория освоена недостаточно, а доступ иностранцев поможет решить эту проблему. При этом координацией работы на шельфе Арктики должна заняться отдельная госкомпания, считает вице-премьер.

Сейчас по закону только подконтрольные государству компании, в которых ему принадлежит не менее 50%, имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Трутнев отмечал, что ресурсы шельфа Арктики оцениваются в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа. При этом степень геологической изученности шельфа и в целом Арктики остается крайне низкой, говорил он.

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